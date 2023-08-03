Kaş'ta 1 Saatte Kontrol Altına Alınan Orman Yangınında 2.5 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 saat içinde kontrol altına alınan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü. Kaş ilçesi Asas Dağı'ndan saat 15.11'te henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselemeye başladı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahalede bulunuldu. 1 saat içinde kontrol altına alınan yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 saat içinde kontrol altına alınan orman yangınında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaş ilçesi Asas Dağı'ndan saat 15.11'te henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselemeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından orman yangınına karadan ve havadan müdahale başladı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahalede bulunuldu. 1 saat içinde kontrol altına alınan yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü. - ANTALYA