Kaş Kınık Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi. Kaş ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi. Kaş Kınık Millet Bahçesi Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihale edildi. Millet Bahçesi, Kaş Belediyesine tahsis edilen 71 bin 511 metrekare alan üzerine kurulmaya başlandı. Proje kapsamında Millet Bahçesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. Alanda sulama sistemi, su deposu, iki basketbol sahası yapıldı. Peyzaj çalışmaları çerçevesinde ağaçlar dikildi. Yürüyüş, bisiklet ve koşu yollarının betonları döküldü, taş kaplaması yapılıyor. Millet Bahçesi bünyesinde bulunan Millet Kıraathanesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma yetkililerin Millet Bahçesi'nin yapımının yüzde 70 oranında tamamlandığını açıkladı. AA / Talip Demirci - Güncel İklim Değişikliği Güncel Haberler

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