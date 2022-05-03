Kaş ilçesinde 'Bayramınız Kemer Olsun' trafik denetimi yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, "Bayramınız Kemer Olsun" sloganıyla trafik ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda artan trafik yoğunluğunda sürücülerin daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaları azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığının başlattığı "Bayramınız Kemer Olsun" sloganıyla trafik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, ilçedeki sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla 52 araçta denetim yaptı.

Araçlardaki sürücü ve yolculara, emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapan ekipler, ardından sürücü ile yolucuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.