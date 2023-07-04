Kas Hastası Genç, Otoparkın Kenarındaki Otları Yakarken Darbedildi

Aksaray'da kas hastası bir genç, otoparkın kenarındaki otları yakarken duman çıkardığı gerekçesiyle komşusu tarafından darbedildi. Genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan saldırgan ise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

?Olay, 28 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yılmaz Issı'ya ait otoparkın kenarındaki kuru otları yakan kas hastası Mehmet Kamil Issı'nın yanına gelerek dumandan rahatsız olduğunu söyleyen Gökhan A., genci darbetti. Issı, 112'yi aradı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Issı, tedavi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Gökhan A., verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı.

Mehmet Kamil Issı ise, "Ateş yaktıktan sonra beni çağırdılar ben de onların yanına gitmedim. Hemen otoparka saklandım. Beni saklandığım yerde bularak kafa attı ve daha sonra da dövdü" diye konuştu.