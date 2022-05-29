KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN - Haberler

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin şampiyonu, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen İsmail Balaban oldu.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kaş'a bağlı Kınık Stadı'nda yapıldı. Güreşleri aralarında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Antalya milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikci, Kaş Belediyesi başkan yardımcıları Faruk Akbudak, Ali Bekik, Muhammet Usta, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Güreşlere; aralarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Kara, İsmail Koç'un da bulunduğu 59 başpehlivan ile 76 başaltı pehlivanı olmak üzere toplam 824 pehlivan katıldı. Güreşlerde başpehlivanların kuralarını Binali Yıldırım, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Dünya ETNO Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan çekti. Kıran kırana güreşlerin yaşandığı yeşil çayırda, ağalık ihalesine 9 kişi katıldı. Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin ilk ağalığını Kaşlı iş insanı Arif Ardıç 1 milyon 400 bin lira ile kazandı. Arif Ardıç ağalık koçunu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağışladı. Güreşleri izleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve milletvekilleri statta tur atarak izleyicileri selamladı.

Baş güreşleri yarı finalinde İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan'ı; İsmail Balaban da Mustafa Taş'ı yenerek finale yükseldi. Finalde çekişmeli geçen güreşte rakibini yenen İsmail Balaban, 1. Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. İkinciliği İsmail Koç, üçüncülüğü de Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan kazandı. Başpehlivan İsmail Balaban'a altın kemeri Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Bilal Erdoğan birlikte taktı.

Güreşlerde minik 1'de Yusuf Ülker, minik 2'de Doğanay Koparan, teşvik 1'de Özbay Ertaş, teşvik 2'de Yiğit Arda Aluç, tozkoparanda Beytullah Sarı, ayakta Arda Çetin, deste küçük boyda Ramazan Efe Boztaş, deste orta boyda Murat Göncü, deste büyük boyda İlker Durmuş, deste küçük orta küçük boyda Ali Kan, küçük orta büyük boyda Batuhan Güzel, büyük orta boyda Engin Can Akşit, başaltında Ali İhsan Batmaz birinci oldu.

Güreşlerde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Değerli pehlivanlar Allah derman versin. Başarınız daim olsun. Altta kalıp yenilmeyin. Güzel bir güreş olsun. Ata sporumuzun yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Antalya'da Elmalı, Kumluca, Alanya ve Kaş güreşle yoluna devam ediyor. Büyük coşku var, büyük heyecan var dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Bu yıl bir başlangıç yapıyoruz. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerini geleneksel hale geğireceğiz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel