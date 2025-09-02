Kaş Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Demirhan, buradaki konuşmasında, kısa bir süre önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenlere rahmetle andıklarını belirten Demirhan, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, hepsini saygıyla anıyorum. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılı ülkemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Eylül ayı olağan meclis toplantımız ülkemize, Kaş'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Toplantıda, Kaş Hayvan Dostları Derneği tarafından Kaş Hayvan Barınağı'nda kullanılmak üzere üç tekerlekli motor bağışı yapılmak istendiği konusunun gündeme alınması kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.