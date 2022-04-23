Kaş Belediyesinden 15 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 bin çocuğa oyuncak dağıttı.

Kaş Belediyesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram için ses sistemiyle donatılan 4 minibüsten 5 mahallede çocuk şarkıları çaldı.

Mahallelerde çocuklar ve ailelerce karşılanan ekipler, miniklerin bayramını kutlayarak oyuncak dağıttı.

Gezici araçlardan yapılan müzik yayınıyla eğlenen ve dağıtılan oyuncakları alan çocuklar, Başkan Mutlu Ulutaş'a teşekkür etti.

Ulutaş, bayram coşkusunun gezici minibüslerle ilçedeki mahallelere taşındığını ve çocuklara yaşatıldığını söyledi.

Çocukların sevincine ortak olmak istediklerini belirten Ulutaş, "Yarınlarımızın geleceği çocuklarımızın mutluluğu, bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır." dedi.