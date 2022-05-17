Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi - Haberler

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Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kaş Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalandı.

Kaş Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalandı.

Ek protokole, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Likya Limited Şirketi Müdürü Fevzi Yeşil ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil imza attı.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen programda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, "Sözleşmeye ek protokol düzenlenerek, belediyemizin Likya Limited Şirketi'nde çalışan işçileri için sosyal sorumluluk primleri, yol, yemek ve yakacak yardımlarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan ek protokolün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil de "Bugün itibariyle en düşük bekar işçi maaşını 5 bin 600 liraya yükselterek, Antalya'da işçisine en yüksek maaşı ödeyen, Kaş Belediyesi olmuştur. Üyelerimize destekleri için Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş'a teşekkür ederiz. Yaptığı ek protokol ve artışların diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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