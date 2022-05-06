Kaş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinde mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın şartlarındaki normalleşmeyle ilçede organizasyonların özellikle yaz aylarında artarak devam edeceğini belirtti.

Ramazan ayında büyük yerleşim yerlerinde iftarlar verildiğini hatırlatan Ulutaş, bayramın da şeker tadında geçtiğini aktardı.

Mecliste grubu bulunan siyasi parti sözcülerinin konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, 2021 mali yılı kesin hesabı, Kaş merkez ve Çerçiler mevkisi imar planı ve plan hükümleri değişikliğiyle ilgili hazırlanan rapor, Kalkan Mahallesi'nde mobil transformatör merkezi için yer tahsisi ve Norm kadro güncellemesi oy birliğiyle kabul edildi.