Kaş açıklarında sürüklenen teknedeki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Teknedeki 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, sürüklenen teknedeki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Teknedeki 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.