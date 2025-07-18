Kaş açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaş açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, içinde H.K. bulunan tekneyi yedekleyerek Kaş Limanı'na ulaştırdı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, makine arızası nedeniyle teknenin sürüklendiğini tespit etti.

Ekiplerce, içinde H.K'nin (49) bulunduğu tekne, sahil güvenlik botuna yedeklenerek Kaş Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı

Napoli resmen açıkladı: Osimhen...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 77 kişi hayatını kaybetti

Komşu ülkede facia! AVM yangınında 77 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.