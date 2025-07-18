Kaş açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, içinde H.K. bulunan tekneyi yedekleyerek Kaş Limanı'na ulaştırdı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, makine arızası nedeniyle teknenin sürüklendiğini tespit etti.
Ekiplerce, içinde H.K'nin (49) bulunduğu tekne, sahil güvenlik botuna yedeklenerek Kaş Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel