Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrolde, bir Türk vatandaşının tırında karton bardaklar arasında 196 kilogram kaçak tütün bulundu. Tütünün değeri 35 bin euro olarak belirlendi.

Karton bardaklar arasında 35 bin euroluk kaçak tütün ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 196 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Fransa'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçen bir Türk vatandaşının kullandığı tır, X-ray taramasına sevk edildi. Tır kontrol sonrası ambara sevk edilerek, detaylı arama yapıldı. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurları, yapılan aramada karton bardaklar arasında 196 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Şoför L.A'nın kullandığı tırda beyan edilen karton bardaklar arasında çıkan tütünün değerinin 70 bin 560 leva (35 bin euro) olduğu belirtildi. Olayla ilgili bir gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen bir ön yargılama süreci başlatıldı.