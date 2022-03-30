Karting Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Şubat-29 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvası'nın final yarışları iki kategoride de nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 2 ayrı kategoride toplam 16 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonda, 8 sporcunun mücadele ettiği kadın kategorisinde ilk sırayı Sude Yeter elde ederken, yine 8 sporcunun mücadele ettiği erkek kategorisinde ise Yusuf Efe Kurt birinciliği elde etti.

EŞSİZ BİR MOTOR SPORLARI DENEYİMİ YAŞANDI

Büyükşehir'in Akademi Lise üyesi 18-21 yaş arası mezun öğrencilerden oluşan 49 kadın ve 60 erkek olmak üzere toplam 109 öğrenci şampiyon olma yolunda tüm hünerlerini sergileyerek mutlu sona ulaştılar. Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın yanı sıra daire müdürlerinin de takip ettiği Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvasının final yarışları ise eleme ve yarı finalde en iyi zamanlama turlarını yapan 8'şer erkek ve bayan toplam 16 finalist yarışçı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 970 metrelik parkurda düzenlendi. Bayan ve erkek kategorilerinde; önce 15 dakikalık antrenman seansı, takiben 20 dakikalık sıralama seansı ve sonrasında 15 tur üzerinden final yarışlarında eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşadı.

KATEGORİLERİDE İLK 3'E GİREN SPORCULARA ÖDÜL

Tam Gaz Heyecan 2022 Karting Turnuvası'nın final yarışında en iyi sıralamayı yapan ilk 3'er sporcu bayan ve erkek kategorilerinde ödül almaya hak kazandı. Organizasyon sonunda, kadın kategorisinde birinci sırayı Sude Yeter alırken, Buse Demirar ikinci ve Dilay Arıkan üçüncü olarak podyuma çıktılar. Erkek kategorinde ise birinciliği Yusuf Efe Kurt, ikinciliği Dogan Türkan, üçüncülüğü de İbrahim Koç elde etti.

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