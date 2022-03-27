Kartepe Zirvesi devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi sürüyor.

Zirve kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer'in üstlendiği Kızılay Özel Oturumu'nda, "Afetlere karşı bireysel ve toplumsal dirençlilik" konusu ele alındı.

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, yaptığı konuşmada, AFAD'ın, 2009 yılında kurulmasının ardından afetlere bütünleşik bakış açısıyla hareket ettiğini, afet öncesi çalışmalara da ağırlık verdiğini belirtti.

Birçok ülkede farklı farklı afet türleri yaşandığına, Türkiye'de aynı anda sel, yangın, deprem gibi afetlerin yaşandığına dikkati çeken Tezcan, geçen yıl 81 ilde hazırladıkları İl Afet Risk Azaltma Planları'nı bitirdiklerini söyledi.

Burada 23 farklı afet türü hakkında çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Tezcan, "Bu, aslında ne kadar afetselliğin yüksek olduğunu ve ne kadar çok afete maruz kalabileceğinizin göstergesi. Bu ortadayken 2009'da kurulmuş bir kurum olarak 2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Bu plan öyle bir plan ki bir afet olduğu anda kim, hangi pozisyonda nerede, ne iş yapacak, sorumlulukları ve sorumluları belirleyen bir plan. ve afet anındaki o yönetsel duruşun hiçbir noktasını boş bırakmayan plan." diye konuştu.

56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

Tezcan, şu anda 450 bin gönüllünün kendilerine başvurduğunu belirterek, onlara hem çevrim içi hem de yüz yüze uygulamalı eğitimler verdiklerini, bunu çok önemsediklerini anlattı.

Geçen yılın "eğitim yılı" ilan edildiğini hatırlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de afet farkındalık eğitimimizde hedefimiz 51 milyondu, 56 milyon vatandaşımıza eğitim verdik. Bu yıl 'afet tatbikat yılı.' Çünkü geçen yıl eğitimlerle vatandaşlara bir bilinç kazandırılmış. Bu sene tatbikatlarla tatbik edebilme, öğrendiklerimizi ortaya koyabilme adına çok önemli süreç başlattık. ve şu ana kadar geçen ay içerisindeydi herhalde, Türkiye'deki tüm okullarda, tamamında tahliye tatbikatı yaptık. ve şu an hedefimiz 54 bin tatbikat yapmaktı, neredeyse 52 binden fazla tatbikat gerçekleştirilmiş durumda. Hali hazırda yangın, taşkın, deprem, tamamıyla ilgili tatbikat yapmaya devam ediyoruz."

Tezcan, Türkiye Afet Müdahale Planı ile güzel çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Dedik ki risk azaltalım. Çünkü risk azaltmak aslında sizi, afetler olmadan önce güvenli noktaya taşıyor. Risk azaltıcı faaliyetler, daha önemli ve kıymetli. Tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek var. Can kayıplarını bir tarafa tutuyorum; onun maddi bedeli yok ancak mal, ekonomik ve iş kayıplarınızın daha aza indirgenmesi açısından çok fazla önemli." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Operasyonlar Müdürü Jonathan Brass da yaptıkları çalışmalara değinerek, üye ülkelerle dirençli toplumlar oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.