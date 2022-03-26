Kartepe Zirvesi devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi sürüyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Afetlerle Gönüllü Katılım" panelinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meselelere bir bütün olarak bakmanın önemine değinerek, problem ortaya çıkmadan alınan önlemlerin faydasını anlattı.

Büyükakın, bir dönem valilik yaptığını ve bütün illerde afet planı bulunduğuna işaret ederek, bunun önemli olduğunu dile getirdi.

-"Gönüllü faaliyet vazgeçilmez bir faaliyettir"

Afet durumunda, herkesin görevinin belli olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti:

"İstediğiniz kadar iyi planınınız olsun, istediğiniz kadar bu planlarla ilgili farkındalık yaratın, okullardaki çocuklardan öğretmenlere kadar, bütün kamu kurumlarının temsilcilerine kadar o afet planını ezberletin. Her ne yaparsanız yapın, bir kere o şehirdeki insanlar kendi yardımlarına koşamıyorlar. Elbette hayatta kalanlar, hayatı risk altında bulunanlara yardım imkanı buluyorlar ama asıl yardım ediciler dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bu bağın kurulması anlamında, gönüllü faaliyet vazgeçilmez bir faaliyettir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, dünyanın hiçbir şehrinde afet anında lazım olması gerektiği kadar araç, gereç, ekip ve ekipman yoktur. Böyle bir araç gereç ve ekipmanı bir yerde tutmanın da bir mantığı yoktur."

-"Afet yönetimi, bir nevi lojistik yönetimi gibi bir şeydir"

Büyükakın, kentte afet anında ne kadar araç, gereç, çadıra, oksijen tüpüne ihtiyaç olduğu konusunda planlar çıkarılmasının doğru olduğunu kaydederek, "Ama hiçbir zaman, hepsini bir yerde tutmak mantıklı da değildir, gereklide değildir. Bu tür durumlarda onların sevkiyatı önemlidir. Afet yönetimi, bir nevi lojistik yönetimi gibi bir şeydir. İnsan kaynağı yönetimi kısmına geldiğinizde, orada lazım olan ekipmanı yönetmeniz söz konusu olduğunda, gönüllülük kaçınılmaz bir bileşendir. Eğer afetleri yönetme konusunda başarılı olmak istiyorsanız, biz evet olası bir afete hazırız demek istiyorsanız afet anında partneriniz kim olacağı, size yardıma kimin geleceğini ve size gönüllü olarak nasıl yardım edeceklerini yönetmeniz lazım. " ifadelerini kullandı.

Büyükakın, afet anında plansız davranıldığı takdirde yardımların ulaştırılmasında sorun yaşandığını belirterek, "Gönüllü organizasyonlar, afet anında nasıl yardım edeceği konusunda önceden eğitilmelidir. Tatbikatlarla bunu kurumsal hale getirmeliyiz." dedi.

-"Farkındalık ve hazırlık kısmına daha çok destek vermek gerekiyor"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı da AKUT'un kuruluş sürecinin anlattı.

1999 Marmara depreminin herkesin acılar çektiği ve kendini çaresiz hissettiği bir dönem olduğunu hatırlatan Şalcı, afet anında insanların bireysel olarak yapabileceklerinin sınırlı olduğunu kaydetti.

Şalcı, 1999 Marmara depreminde AKUT'un örgütlü tek arama, kurtarma örgütü olduğuna işaret ederek, gönüllü yardım eden çok sayıda insan olduğunu, bunların da unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Kendini her alanda geliştiren AKUT'un dünyada ve Türkiye'de bir marka olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarına katkılar sağladığını anlatan Şalcı, "AKUT tanınmış bir sivil toplum örgütü ama Türkiye'de gönüllü diğer sivil toplum örgütleri de inanılmaz çalışıyor. Bu sadece AKUT değil. Onların hakkını yememek gerekiyor. Bir kaç örnek vereyim. Bozkurt selinde biz 2 gün çalıştık, görevimiz bitti, geri döndük ama AFAD gönüllüleri, ondan sonra hiç kimsenin yapmayacağı o temizlik kısmına inanılmaz gayret gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Şalcı, AFAD, AKUT ve diğer sivil toplum örgütlerinin, dünyada çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Ama bu bir başarı değil, aksine bu bir zafiyet. Eğer biz arama ve kurtarmayla dünyada ön plana çıktıysak, biz hazırlık kısmında zayıfız demektir. Farkındalık ve hazırlık kısmına daha çok destek vermek gerekiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İyi Niyet Elçisi ve İhtiyaç Haritası Kurucu Üyesi Mert Fırat da yaptıkları çalışmaları anlattı.