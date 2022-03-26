Son dakika haberi: Kartepe Zirvesi devam ediyor - ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Çelik

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, her bir bölgeyi, her bir alanı ayrı bir proje olarak ele aldıklarını belirterek, çözümlerini de ona göre yerine getirdiklerini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki "Dijital Şehirler" oturumunda konuşan Çelik, ASELSAN hakkında bilgi vererek, şirketin "sivil sektör" denilen akıllı şehirler, akıllı sistemler alanındaki direktörlüğünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planını baz alarak çalışma yaptığını anlattı.

Dünya nüfusunun, gelecek yıllarda yüzde 90'nın büyükşehirlerde yaşayacağına işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Bu şehirlerin yönetimi, akıllı bir şekilde yönetimi, en önemli problemler haline gelmektedir. Bunun için de bugünümüzden, önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede planlamalarımızı yapmamız, icraya geçmemiz ve de bunu yaşanabilir hale, dirençli şehirler, akıllı şehirler haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için ASELSAN olarak, yol haritamızda bulunan çalışmalarımızda sürdürülebilirliği ve çevikliği ele alıyoruz. Çünkü bulunan sistemler ve çözümler yaşayabilir olmalı, güncellenebilmeli ve önümüzdeki olabilecek problemlere ve değişimlere göre önlem alabilecek şekilde tasarımının yapılması gerekiyor."

Çelik, ilgililerle şehirlerin lokal problemlerine yönelik çözümler hazırladıklarını dile getirerek, "Kocaeli bölgesinin problemiyle Konya Büyükşehir Belediyesinin problemi ve şehir kültürü farklıdır, yapısı farklıdır. Şırnak'ta bulunan bir yerel yönetimin ihtiyaçları ve önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçları ve çözümleri farklıdır. O yüzden biz her bir bölgeyi, her bir alanı ayrı bir proje olarak ele alıyoruz, çözümlerimizi de ona göre yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Savunma ve güvenliğin, birbirine yakın kavramlar olduğuna işaret eden Çelik, şehirlerin fiziki ve siber güvenliği konularında da destek verdiklerini kaydetti.

"Amacımız know-how sağlamak"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, akıllı şehrin oluşması için gereli teknolojik altyapıyı üretebilecek teknoloji geliştirme bölgesinin ortağı olduğunu söyledi.

Akıllı şehirler konusunda değinen İbrahimcioğlu, "Akıllı şehir, akıllı insanla mümkündür. Yani insanın, dolayısıyla beşeri sermayenin belli bir nitelik kazanması ve o nitelikle beraber oluşacak teknolojik altyapının ürüne dönüşmesi gerekiyor. Teknolojik altyapının kullanılması için buna ihtiyaç var." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, Sanayi Strateji Belgesinde yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, beşeri sermaye, girişimcilik ve altyapı olmak üzere 5 ana başlık belirlendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bir akıllı şehir kurgularken, bu 5 ana başlığa da ihtiyacımız var. Biz burada çalışmalarımızı yaparken, kurguladığımız Bilişim Vadisi ekosisteminde ki Kocaeli merkezimiz ama hem İzmir'de hem de İstanbul'da kampüsler kurduk. Amacımız; aslında bu bölgesel kalkınmanın, şehirlerin akıllanması için gerekli olan know-how sağlamaktır. Bununla beraber şunu ifade etmek lazım; akıllı şehir veriye dayalı yönetilen şehir demektir. Bu akıllı şehir, hepimizin verisini toplamak zorunda yoksa akıllı şehir olmaz. Bu verileri toplayacak, altyapı ve sistemleri geliştirecek firmalarımız mevcut. Biz bu firmalara teşvikler ve destekler veriyoruz."

Bilişim Vadisi'nde yapılan çalışmalardan bahseden İbrahimcioğlu, "Bugün Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? Bayağı uçuyor, helikopter pistinde testleri yapılıyor. Uçan arabamız var. Türkiye'de 2 uçan araba üretiliyor. Biri Bilişim Vadisi'nin içerisinde. Bu aslında şehirlerimizde yeni regülasyonların da ihtiyaç olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.