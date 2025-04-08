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Kartepe'ye Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerine nisan ayında aniden yağan kar, Kartepe'nin zirvesini beyaza bürüdü. Meteorolojik uyarılar sonrası sıcaklıklar düştü ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kartepe'ye lapa lapa kar yağdı

Kuzuyayla Nisan ayında beyaza bürüdü

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerine nisan ayında lapa lapa kar yağdı. Zirve ilkbaharın ortasında beyaz örtüsünü giyindi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde bi sabah saatlerinde kar etkili olurken, Kartepe'nin zirvesi, Kuzuyayla ile Eriklitepe'ye lapa lapa kar yağdı.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düşerken, kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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