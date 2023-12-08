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Kartepe Teleferik Projesi'nin Yüzde 95'i Tamamlandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen teleferik projesi, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunacak. Projenin yüzde 95'i tamamlandı ve test çalışmalarına başlandı. Şubat 2024'te hizmete girmesi planlanan teleferik, Kartepe'nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Projede yürütülen çalışmalar kapsamında kabinleri taşıyacak gidiş ve geliş olmak üzere 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi. Depo alanı içerisindeki kabinlerden 31'i askıya alınırken kalan 42'si için çalışmalar sürüyor. Teleferik sisteminde yer alan makine, motor ve hat testlerine başlandı.

Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunacak. İki istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şubat 2024'te hizmete girmesi planlanan teleferik, kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacak.

"Kartepe bambaşka bir yer olma yolunda"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, proje çalışmalarında zor kısmın bittiğini, bundan sonra kabinlerin hatta yükleneceğini, ardından da test sürüşlerinin yapılacağını söyledi.

Büyükakın, gelecek yıl şubat ayının başında tüm kabinlerin sisteme yüklenmiş olmasının planlandığını belirterek, "Şubat ayı sonu gibi işletme başlar. Kurulum safhası tamamlandı. Bundan sonra daha çok test safhası gibi düşünülmeli. Kocaeli'nin, Kartepe'nin 50 yıllık hayali aslında. Kartepe, bundan sonra bambaşka bir yer olma yolunda. Kocaeli bu anlamda ilerlemiş olacak." diye konuştu.

Kartepe'nin, turizm potansiyeli olan ve bu anlamda mesafe kaydeden bir yer olduğuna işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"Teleferikle özellikle Kartepe'ye erişim ve bu bölgede turizm bağlantılı gelişim ortaya çıkacak. Bunun gelişim planları tamamlandı. Onun inşaat çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Her geçen gün üzerine ilave ederek gidiyoruz. Şu anda burada kurulmuş teleferik sistemini devreye almak için çalışmalar test safhasında, aslında teleferik bitti. Bundan sonraki kısım sadece daha güvenli halde sürüş için testlerin yapılacağı aşama. İnşaatla ilgili kısım tamamlandı. Dolayısıyla artık Kocaeli'nin teleferiği var."

Büyükakın, teleferikle Kartepe'nin gerçek bir turizm merkezi olacağını dile getirerek, "Teleferiğin yapılması, sadece bu bölgeye teleferik için gelenlerin sayısını artıracak. Bu arka alanda yapılanlar, hızlı bir şekilde teleferikle birlikte ilave turistik kazançlar sağlayacak. Daha sonra otellerin yapılması, burayı başlı başına bir destinasyon haline getirecek. Sadece kış turizmi değil, yazın yayla turizmi anlamında da ciddi etkileri olacak. Bölgede turizmle bağlantılı diğer fonksiyonlar gelişecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sapanca Gölü Derbent Türkiye Kocaeli Ulaşım Turizm Güncel Haberler

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