Kartepe Kent Meydanı'nda çınar ağaçları yeşerecek - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla şehre vizyon katmaya devam ediyor. İlçeleri park, bahçe ve meydan düzenlemeleriyle daha etkin hale getiren Büyükşehir, bu kapsamda Kartepe Kent Meydanı'na 70 adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirdi. Önceki aylarda yeni şehir mobilyaları konularak daha etkin ve modern bir görünüme kavuşturulan Kent Meydanı, dikilen çınar ağaçlarıyla da vatandaşların hoşça vakit geçireceği bir alan haline gelecek.

70 ÇINAR AĞACI DİKİLDİ

Bölgede yaşayanların uğrak yerlerinden birisi olan Kartepe Kent Meydanı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince dikilen 70 adet çınar ağacıyla doğal bir görünüme kavuşturuldu. Gücün ve uzun ömrün sembolü olan çınar ağaçları, ilerleyen zamanlarda büyük yapraklarıyla adeta bir baba figürü gibi bölge halkına gölge görevi üstlenecek. Yeşile verdiği değerle öne çıkan Büyükşehir, kentte ağaçlandırma işlemlerine devam ediyor.

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