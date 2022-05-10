Kartepe Kent Meydanı Camii için ihale düzenlendi

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir, son olarak Kartepe Kent Meydanı Cami'nin ikmal inşaatı yapım işi için ihale gerçekleştirdi. İki firmanın teklif verdiği ihalede en düşük teklif 41 milyon 992 bin 717 TL 70 kuruş oldu.

İKİ FİRMA KATILDI

Büyükşehir İhale Salonu'nda yapılan Kartepe Kent Meydanı Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesine iki firma teklif vererek katıldı. Akçağ İnşaat ve Dessen Makine 41 milyon 992 bin 717 TL 70 kuruş ile en düşük teklifi verdi. Yaşar İnşaat ve Güney Yapı ise 44 milyon 998 bin 161 TL'lik teklif sundular. İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından ihale sonuçlandırılarak ilgili firmayla sözleşme imzalanacak.

2500 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Kent Meydanı Camii tamamlandığında 3500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Projenin toplam ibadet alanı 2265 metrekare olarak planlandı. Zemin katta bulunan ibadet alanı 1375 metrekare, son cemaat alanı 325 metrekare ve mahfil katı 565 metrekarelik alandan oluşuyor.

TOPLAM İNŞAAT ALANI 5.250 METREKARE

Toplam inşaat alanı 5.250 metrekare olan projenin 1.814 metrekarelik Bodrum Katında çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik, imam odası, teknik oda, kazan dairesi, 3 adet depo, bay, bayan şadırvan ve tuvaletlerden oluşuyor. 2.467 metrekareden oluşan zemin katta; ibadet alanı, son cemaat ve ayakkabılık bölümü ve 967 metrekareden oluşan mahfil katında ise ibadet alanı bulunuyor.

ENGELLİ BİREYLER DE DÜŞÜNÜLDÜ

Kent Meydanı Camii; 2 minare, 1 adet büyük, 4 adet küçük, 6 adet yarım kubbeden oluşuyor. Büyük kubbesinin çapı 26 metre olan caminin ayrıca her katta engelsiz ulaşımı sağlamak amacı ile iki adet asansör yerleştirilecek.

YAĞMUR SUYU KULLANILACAK

Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacı ile prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki adet depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor.

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