Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü - Haberler

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Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre ölçüldü

Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 208 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Kar yağışı Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kayak merkezinde 208 santimetre ölçülen kar kalınlığının yağışın devam etmesine bağlı olarak artması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kayak merkezi yolunda ve kentin birçok noktasında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kayak Merkezi, Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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