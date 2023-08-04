Kartepe'deki Zincir Marketin Deposunda Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından alevler ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Depoda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının; deponun diğer kısımlarına sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak, ana binaya sıçraması önlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.