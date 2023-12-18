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Kartepe'deki Lastik Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Dumandan Etkilendi

18 Aralık 2023 21:19 Güncelleme: 21:20 Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, ancak fabrikada hasar meydana geldi.