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Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün çıkan yangının ardından geri dönüşüm fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra malzemeler kepçe yardımıyla kaldırılarak su ve köpük sıkılıyor. Polis ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, dün 17.00 sıralarında Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta bulunan Aydinç Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıktı. Yangın, büyüyerek bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

18 saattir soğutma çalışması sürüyor

Fabrikanın bahçesinde ve içinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinden dumanlar çıkmaya devam ediyor. Malzemeler kepçe yardımıyla kaldırılarak, su ve köpük sıkılıyor. Polis ve sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede hazır bekliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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