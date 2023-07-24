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Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 18 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, lastik atıkları arasında başlamış ve fabrikanın tamamına yayılmıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkıp, kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları 18'inci saatte devam ediyor.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Lastik atıkları arasında başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamına ve açık alandaki depolama sahasına yayıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın, henüz tamamen söndürülemedi. Ekipler, 18 saattir bölgede soğutma çalışması yapıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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