Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın alev alev yandığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Olay, Çepni Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına meydana geldi. Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikanın alev alev yandığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. - KOCAELİ