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Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Fabrika içinde büyüyen alevler bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika içinde büyüyen alevler bahçede geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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