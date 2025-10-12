Haberler

Kartepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde A.Y. idaresindeki 41 AZ 329 plakalı, B.K'nin kullandığı 54 ALH 340 plakalı, Ö.O.A. yönetimindeki 54 ANJ 690 plakalı, Ö.A. hakimiyetindeki 41 AHR 292 ile E.C. idaresindeki 11 AB 473 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

Kazada araçlardaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
