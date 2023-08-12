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Kartepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın sebep olduğu trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tem Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye mevki TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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