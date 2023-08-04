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Kartepe'de Zincir Marketin Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin deposunda yangın çıktı.

Kartepe ilçesi Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde zincir marketin açık alandaki deposunda tahta paletler alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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