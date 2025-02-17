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Kartepe'de Zemin Etüdü Sırasında Metan Gazı Alevlendi

Kartepe'de Zemin Etüdü Sırasında Metan Gazı Alevlendi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan zemin etüdü sırasında metan gazı çıkışında alevlenme meydana geldi. AFAD ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlamak için önlemler aldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme oldu.

Haber verilmesi üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alındı.

AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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