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Kartepe'de yan yatan tur otobüsündeki 43 kişi kurtarıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Otobüsün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yan yatan tur otobüsünde mahsur kalan 43 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Maşukiye Mahallesi Çamkonak Caddesi'nde beton yolda ilerleyen R.K. idaresindeki 34 FZV 926 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüsün kapıları açılmadığı için yolcular araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Önlem amaçlı itfaiye araçlarına halatlarla bağlanan otobüsteki sürücü ile 42 yolcu, camlardan ve bagajdaki yatak kısmından çıkarıldı. Fenalaşan bazı yolculara ambulansta müdahale edildi.

Tur otobüsünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otobüsün vinçle çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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