Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyutucu operasyonunda, 30 kök Hint keneviri, 511 gram esrar ve yasaklı askeri mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.O., uyuşturucu imalatı ve ticareti ile çeşitli kanunlara muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kartepe'de Y.O'nun ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikamet ve eklentilerindeki aramada, 30 kök Hint keneviri, 511 gram esrar, 6136 sayılı kanun kapsamında taşınması ve bulundurulması yasak olan farklı ebatlarda askeri mühimmat ile çok sayıda fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.O. hakkında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla adli ve idari işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.O. tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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