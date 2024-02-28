Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, M.N.U, K.T. ve A.U. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında aranan bir kişi de bulunuyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri M.N.U, K.T. ve A.U'yu durdurdu.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 153,55 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram esrar ve 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen A.U. ile diğer şüphelileri gözaltına aldı.