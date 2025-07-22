Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında E.Ç. ve R.A'ye uyuşturucu madde sattığı belirlenen Y.B, 28 gram sentetik uyuşturucuyla suçüstü yakalandı.

E.Ç. ve R.A. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", Y.B. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.