Kartepe'de Tur Sürücüsüne Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tur aracının sürücüsüne saldıran iki kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olay, yabancı turistlerle işletme çalışanları arasında çıkan tartışmanın ardından meydana geldi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur aracının sürücüsünü darbeden 2 kişi tutuklandı.

Maşukiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde 23 Temmuz'da, işletme çalışanları ile yabancı turistler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya müdahale eden tur aracının sürücüsü M.Y, işletme çalışanları tarafından darbedildi.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan M.Y, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan işletme çalışanı B.K. ve M.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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