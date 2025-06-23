Kartepe'de Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde virajı alamayan traktör devrildi, sürücüsü Davut D. traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde virajı alamayıp devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arslanbey Mahallesi Arslanbey Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Davut D. idaresindeki 41 AK 975 plakalı traktör, virajı döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Davut D., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut D.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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