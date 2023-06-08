Kartepe'de TIR'ın motor kısmı alev aldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir TIR'ın motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR'ın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.