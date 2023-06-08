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Kartepe'de TIR'ın motor kısmı alev aldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir TIR'ın motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR'ın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR'ın motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR'ın kupası kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 23.00 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Tepetarla yakınlarında meydana geldi. Şerif Atalay yönetimindeki 41 AAU 250 dorse plakalı TIR'ın motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Atalay, TIR'ı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri TIR'ın dorsesine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası TIR'ın kupası kullanılmaz hale gelirken, TEM yolu Ankara istikametinde kısa süre araç yoğunluğu oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İtfaiye Güncel Haberler

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