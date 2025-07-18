Kartepe'de TIR'dan Düşen Halatlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Kartepe'de TIR'dan Düşen Halatlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir TIR'dan düşen çelik halat ruloları, park halindeki iki araca çarparak zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve TIR şoförü polis merkezine götürüldü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki TIR'dan düşen çelik halat ruloları, park halindeki 2 araca zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 41 L 4311 plakalı TIR'dan düşen çelik halat ruloları, yok kenarında bulunan hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Rulolar araçlara zarar verirken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ruloların araçlara çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ruloların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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