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Kartepe'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Zanlının adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi. Yaralanan kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta tartıştığı E.D'yi bıçakla yaralayan Ö.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bu arada hastanede tedavisi devam eden E.D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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