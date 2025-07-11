Kartepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kartepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda iki kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde kavga eden iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğü önünde yeniden kavga çıktı.

Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Ö.E. ve F.E'ye silahla ateş açtı.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.