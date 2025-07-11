Kartepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde kavga eden iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğü önünde yeniden kavga çıktı.

Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Ö.E. ve F.E'ye silahla ateş açtı.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.