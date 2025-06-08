Kartepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde A.A. ile S.B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bacağına mermi isabet eden S.B.B. hastaneye kaldırıldı, A.A. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde bir bungalov işletmesinde A.A. ile S.B.B. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağına mermi isabet eden S.B.B, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, A.A'yı olay yerinde gözaltına aldı.