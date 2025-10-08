Kartepe'de Silahlı Cinayet: Sanık 18 Yıl Hapse Çarptırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık B.Y. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatı, tüm delillerin toplandığını belirterek, beyanlar da dikkate alındığında isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin ispatlandığını söyledi.

Sanığın, kendi beyanlarının ve tanıkların beyanlarının uyuşmadığını öne süren müşteki avukatı, sanığın, haksız tahrik hükümlerinden faydalanmamasını, "kasten öldürme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatı ise maktulün, sanığı olay gününde 24 defa aramasının ve annesi ile kız kardeşine ulaşmaya çalışmasının delillerle sabit olduğunu belirtti.

Sanığın maktule karşı öldürme değil yaralama kastının olduğunu savunan sanık avukatı, mevcut deliller de dikkate alınarak sanığın "kasten yaralama" suçundan yargılanmasını talep etti.

Sanık B.Y. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve öldürme kastının olmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık B.Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kartepe ilçesinde 2 Haziran 2023'te çıkan tartışmada B.Y'nin tabancayla ateş açtığı Engin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.