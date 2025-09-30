Kartepe'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücü ve çevredeki esnaf tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki yangın, sürücü ve çevredeki esnaf tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, cadde üzerinde bir anda alev aldı. Aracını durdurup, çıkan sürücü, otomobilin kaputunu açarken, alevler büyüdü. Durumu fark eden çevredeki bir esnaf dükkanındaki yangın söndürme tüpünü sürücüye verdi. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle yaptığı müdahale sonucu alevler söndü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

