Kartepe'de restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranın yetkilileriyle bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet etmesi ve darp sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.