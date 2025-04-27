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Kartepe'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu

Kartepe'de Polis Memuru Derede Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, izinli gelen 28 yaşındaki polis memuru Emre B, evinin yakınındaki derede ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı ve cesedi sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis memuru derede ölü bulundu.

İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, Şırnak'taki şark görevinden izinli gelen polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emre D'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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