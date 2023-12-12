Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de Otomobilde Cinayet Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanıklardan birine müebbet hapis cezası talep etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, gelen evraklar okunarak dosyaya konuldu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı ve tutuklu sanıklardan Adem Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, diğer tutuklu sanık Nedret Ç'nin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle mahkum edilmesini talep ettiği esasa ilişkin mütalaada kısmi değişikliğe gittiğini açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin yeni mütalaada, sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti, tutuksuz sanık B.F'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Nedret Ç, kolluk güçleri ve mahkemeye verdiği savunmaların doğru olduğunu ileri sürerek, "Tesadüfen Adem'in yanında bulundum. Olaya herhangi bir iştirakim yoktur. Atılı suçtan beraatimi isterim." dedi.

Sanık Adem Ç. ise Ahmet Seçgin'i öldürmek için ateş etmediğini iddia ederek, "Amacım korkutmaktı. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." diye konuştu.

Nedret Ç'nin avukatının mütalaanın değişmesi nedeniyle savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Olay

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz 2021'de İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Seçgin, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti. Şüphelilerden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Kocaeli Yargı Tutuklama Ceza Cinayet Soruşturma Gözaltı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title