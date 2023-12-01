Kartepe'de otomobil minibüse çarptı: 15 yaralı

1) OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI: 15 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin minibüse çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden M.D. idaresindeki 41 AKP 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yöne giden M.S. yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, içindeki 14 yolcu ile sürücü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA