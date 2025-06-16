Kartepe'de Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda meydana geldi. Ketenciler istikametine ilerleyen C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 otomobil ile aynı istikamete ilerleyen F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada 2 araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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