Kartepe'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.